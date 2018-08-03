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Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате 300 тыс. работникам в РФ
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Прокуроры добились погашения задолженности по зарплате 300 тыс. работникам в РФ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. За полгода прокуроры добились погашения задолженности по зарплате перед 300 тысячами работников в РФ на общую сумму 10 миллиардов рублей, сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка.
"Благодаря вмешательству органов прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед 300 тысячами работников в размере 10 миллиардов рублей", — сказал Чайка на коллегии по итогам работы в первом полугодии 2018 года.
В свою очередь, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил, что в целом по стране ситуация с выплатами зарплат стабильная, есть проблемы в отдельных регионах. На текущий момент, по его данным, общая задолженность перед работниками в РФ составляет около 3 миллиардов рублей, наблюдается ее рост на 13%.
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