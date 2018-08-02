С кем сражаться во льдах экраноплану «Орлан»

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы включена опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает создание экраноплана. Его опытный образец, считает вице-премьер, должен быть построен к 2027 году.

Принципиально новый летательный аппарат, который относится к морским судам и эксплуатируется флотским ведомством, будет создаваться в нижегородском Центральном конструкторском бюро им. Алексеева. Боевой «Орлан», как планируется, оснастят ракетным вооружением для патрулирования районов Мирового океана. В первую очередь перспективная машина, по замыслу ее создателей, должна будет обеспечивать нормальную работу важнейшей водной транспортной артерии страны — Северного морского пути. Где, как сказал Борисов, «у нас инфраструктура не очень развита». Имеется ввиду, очевидно, прежде всего — оборонительная. Однако в случае необходимости не исключаются варианты барражирования «Орлана» и над другими акваториями. К примеру — Каспийского и Черного морей.

Экраноплан — достаточно экзотический летательный аппарат, достоинства которого до сих пор ни в одной стране практически не используются. Хоть у многих были и есть довольно амбициозные проекты как в военной, так и в гражданской областях. Это «летающее судно», перемещаясь на высоте от метра до пяти метров над поверхностью воды, использует эффект увеличения подъемной силы за счет образования области повышенного давления между рабочими горизонтальными плоскостями экраноплана (крылом, фюзеляжем, хвостовым оперением) и поверхностью воды.

В принципе, для экраноплана без разницы над чем летать — над волнами или, скажем, над иной ровной поверхностью. С одинаковой эффективностью он способен совершать полеты над снежными и ледовыми полями, а также — над ровными пустынными местностями.

Условно говоря, экраноплан перемещается на воздушной подушке. Но не нагнетает ее специально направленными вниз вентиляторами, как это делают быстроходные катера, а использует особенности аэродинамического эффекта.

Величина дополнительной подъемной силы зависит от скорости полета, она должна быть невысокой. Не только дозвуковой, но не более 500 км/ч. Сила также зависит от площади крыла и горизонтальной плоскости фюзеляжа. Тут все понятно, чем площадь больше, тем сильнее экраноплан поддерживается воздушной подушкой.

И, наконец, существенно влияет на эффективность экраноплана высота полета. Чем она ниже, тем сильнее проявляется эффект.

Однако на экранопланы, как и на любые другие морские суда и корабли, распространяется такая характеристика как мореходность. Поэтому высота полета зависит от силы волнения моря. В этом отношении гораздо проще тем аппаратам, которые совершают полет над «незыблемыми» снежными и ледовыми полями. «Орлан», как считается, будет работать примерно именно в таких условиях.

Благодаря экранному эффекту существенно повышаются две характеристики аппарата. Грузоподъемность, что обусловлено повышенным значением подъемной силы. И дальность полета за счет меньшего расхода топлива.

Вполне понятно, что «Орлану» рекордная грузоподъемность не требуется. Поскольку, если верить вице-премьеру Юрию Борисову, это не транспортная, а ударная машина. То есть что-то типа тихоходного самолета-штурмовика. Но перемещаться ему предстоит на значительные расстояния. Ведь общая длина Севморпути превышает 14 тыс. километров. И «Орланам», судя по поставленным перед ними задачам, предстоит барражировать над этой сверхдлинной ледовой трассой.

Никакие характеристики «Орлана» открыто пока не приводятся. Есть лишь неофициальные сведения, что ЦКБ им. Алексеева уже в этом столетии рассматривало возможности построения экраноплана грузоподъемностью в 300 тонн. О дальности никогда ничего не говорилось.

Однако на другом предприятии — Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева — существует проект значительной степени готовности не экраноплана, но экранолета — Бе-2500.

Экранолет — это аппарат, который способен совершать полет и в режиме экраноплана, и в самолетном режиме. Он, рассчитывают конструкторы, будет способен подниматься над поверхностью моря на несколько километров, благодаря чему возможно резко увеличивать его скорость. Так вот, Бе-2500, который имеет массу в 2500 тонн, должен поднимать в воздух 1000 тонн груза. При этом дальность полета предполагается на уровне до 16 тыс. км. Так что беспосадочный полет из конца в конец Севморпути — это вполне достижимая реальность.

Все это, конечно, прекрасно. Однако в последнее время после каждого выступления Борисова в СМИ почти всегда возникает ряд вопросов. И, прежде всего — сколько будут стоить экранолет или экраноплан? И сколько их потребуется, чтобы защитить Севморпуть на всем его протяжении?

При этом следует учесть, что защита проводимых по Севморпути судов экранолетами или экранопланами будет дублироваться. Дело в том, что перспективный атомный ледокол рекордной мощности «Лидер» должен появиться примерно в то же время, что и будет, возможно, готов опытный образец «Орлана». Так вот: даже и «Лидер», по проекту, должен быть очень основательно вооружен за счет размещения на нем модульного вооружения. Будут на нем и противовоздушные, и противокорабельные, и противолодочные средства обороны. И в достаточном количестве, исходя из водоизмещения «Лидера», которое превысит 70 тыс. тонн. Поэтому ледокол в любом бою будет способен постоять и за себя, и за проводимые им суда.

А еще раньше появятся еще два современных атомных ледокола (всего запланированы четыре) — «Арктика» и «Сибирь». На них также предполагается размещение модульного вооружения. Выходит, к обороне заполярных морских коммуникаций готовят и их. Тогда для чего нам еще и экранопланы с экранолетами?

От чего будет защищать «Орлан» проводимые по Севморпути суда? Вряд ли в обозримой перспективе в качестве его противника окажутся вражеские надводные корабли. Поскольку у Береговой охраны США сегодня в распоряжении только три работоспособных неатомных ледокола, неспособных работать в столь высоких широтах. Остаются — дальняя авиация и подводные лодки.

Но со сверхзвуковыми малозаметными бомбардировщиками ВВС США типа В-2 «Спирит» российскому ледоколу, располагающему эффективными средствами обнаружения и ракетами класса «поверхность-воздух», справиться куда проще, чем неповоротливому «Орлану». Экраноплан сам может стать удобной мишенью.

Несколько сложнее во льдах обороняться от многоцелевых атомных подводных лодок с торпедным и ракетным оружием. Сложно представить, как ледокол, создающий громадные шумы за счет и разламывания льдов, и работы мощных гребных винтов, сможет хотя бы услышать малошумящую подводную лодку. Ну, правда, можно как-то упростить эту задачу за счет оснащения последнего судна в караване буксируемой гидроакустической станцией.

Но еще сложнее придется в ледовой обстановке экраноплану. «Обычные» противолодочные самолеты — Ил-38 и Ту-142 — обнаруживают субмарину, прежде всего, сбрасывая гидроакустические буи. А затем как бы опрашивают их электронными сигналами. Куда менее эффективна аппаратура обнаружения за счет фиксирования магнитных аномалий, создаваемых лодкой. Но сбрасывание буев на лед — дело вообще малоперспективное.

Хотя, конечно, можно изощриться. Например, создать сеть «вмороженных» во льды датчиков повышенной чувствительности. Но ведь на их «озвучивание» на всей дистанции в 14 тыс. километров затраты будут громадные. Гораздо дешевле обойдется конвоирование судов во льдах российской подводной лодкой. Выходит, и тут экраноплан бесполезен.

Поэтому сама собой напрашивается многофункциональность «Орлана». Любой экраноплан бесспорно хорош при проведении поисково-спасательных мероприятий. Он способен брать на борт значительное количество грузов. Способен садиться и на воду, и на снежно-ледовые площадки. Способен эвакуировать значительное количество терпящих бедствие. К тому же — быстрее любого спасательного судна.

Первыми начали осваивать экранопланы в Советском Союзе. Движение в этой области началось еще в 30-е годы, когда в авиации был всплеск всякого рода экзотических изысканий вроде проектирования квадрокоптеров и конвертопланов. Но запущенные в производство машины, пусть и мизерными сериями, появились уже после войны. По проекту Ростислава Алексеева (1916 — 1980) в СССР было даже построено пять десантно-транспортных экранопланов типа «Орленок», способных перевозить каждый по 200 десантников или по два танка. Четыре «Орленка» с конца 70-х годов до начала 90-х стояли на вооружении ВМФ.

Был построен в СССР и ударный экраноплан «Лунь» с дальностью полета до 2000 км. Но — в единственном экземпляре, хоть и было запланировано сдать флоту восемь подобных машин.

Изготовили «Луня» 1986 году. С 1990-го по 1991 годы он находился в опытной эксплуатации в Каспийской флотилии. «Лунь» был вооружен двумя зенитными артиллерийскими установками калибра 23 мм и шестью сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Москит».

Американские конструкторы, до начала 90-х годов не имея никакого опыта в разработке собственных экранопланов, тем не менее, в середине нынешнего десятилетия приступили к созданию десантного супертяжеловеса. Восполнить отсутствующий опыт им позволило… правительство России ! Которое распорядилось за ничтожные в таком деле 200 тыс. долларов допустить американскую делегацию к документации и к подробному ознакомлению с первым серийным экземпляром «Орленка».

Американский проект предполагает создание экраноплана, способного перевозить 1400 тонн груза на расстояние в 16 тыс. км. Однако с середины нулевых годов прекратились всякие упоминания этого проекта в СМИ. Видимо, конструкторы зашли в тупик. Либо стоимость разработки превысила разумные пределы.

Из всего сказанного следует, что заказчик «Орлана» — Министерство обороны РФ — решился во второй раз вступить в ту же самую реку. Учитывая, что первая попытка была, по сути, неудачной.

Ведь экраноплан «Лунь», который на Западе за гигантские размеры прозвали «Каспийским монстром» (длина — 74 м, размах крыла — 44 м), был задуман как «истребитель авианосцев». Однако после года опытной эксплуатации от него все же отказались. И причина не только в отсутствии в то время денежных средств. Если десантно-транспортные и поисково-спасательные задачи экраноплан, благодаря своим летным качествам, способен решать хорошо, то в роли ударной машины он действительно выглядит довольно странно.