Новую израильскую БМП на базе «Меркавы» показали на видео

Минобороны Израиля опубликовало видео новой бронемашины Nemera, которая изготовлена на базе танка «Меркава» Mk4. Новая БМП поступила на вооружение в 603-й батальон ЦАХАЛ и в скором будущем заменит в силах обороны бронетранспортеры M113S.

"Боевая машина Nemera оснащена современными модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками ASPRO-А, предназначенными для нейтрализации противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат", — сообщает портал Defence Blog.

Отметим, что разработка новой БМП в Израиле стартовала в начале 2000-х годов. БМП создано на шасси танка «Меркава» Mk4. Вместо полноценной орудийной башни БМП получила командирскую башенку и дистанционно управляемую пулеметную установку калибра 12,7 мм. Кроме того, на машине могут устанавливаться три взаимозаменяемые системы вооружений, в том числе 40-мм автоматический гранатомет МК19 и 60-мм миномет.

Отличительной особенностью конструкции является отсутствие отдельного люка механика-водителя. Это, как считают конструкторы, усилит защиту от поражения сверху.

Из открытых источников известно, что экипаж новой БМП составляет три человека, десант — девять человек. Силовая установка — многотопливный дизель с турбонаддувом мощностью 1200 лошадиных сил. Скорость — 64 километра в час. Запас хода по шоссе — 500 километров.