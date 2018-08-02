Ещё
Морпехи преодолели «Тропу выживания»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морские пехотинцы преодолели «Тропу выживания» 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
На полигоне Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу (КНР) участники проходят по маршруту протяженностью 4 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.
В рамках второго этапа конкурса «Морской десант — 2018» военнослужащие преодолевают «тропу выживания» в составе штатных отделений.
На полигоне для занятий морской пехоты Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу (КНР) морские пехотинцы преодолевают маршрут протяженностью 4 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. «Тропа выживания» проводится для определения рейтинга среди отделений морской пехоты.
Маршрут оборудуется: различными препятствиями на всей протяженности, участком стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, площадками для отработки нормативов РХБЗ и медицинской подготовки.
Старт проводится одновременно для всего отделения, финиш считается по последнему военнослужащему отделения.
По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды, а также в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия отделение получает штрафные секунды к общему времени. Так же учитывается и стрельба, за каждую не пораженную мишень начисляется от 10 до 30 секунд штрафа.
ТК «Звезда»: последние новости
На сайте Минобороны России опубликованы уникальные исторические документы о создании и становлении самого боеспособного рода войск – Воздушно-десантных войск Рекордное количество зрителей посетило международный конкурс «Чистое небо» в Китае Славные достижения и огромная мощь: как на Балтфлоте отмечают День ВМФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета37
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»192
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона174
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью810
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение