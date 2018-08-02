Морпехи преодолели «Тропу выживания»

Морские пехотинцы преодолели «Тропу выживания»

На полигоне Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу ( КНР ) участники проходят по маршруту протяженностью 4 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями.

В рамках второго этапа конкурса «Морской десант — 2018» военнослужащие преодолевают «тропу выживания» в составе штатных отделений.

На полигоне для занятий морской пехоты Адмиральская гора в городе Цюаньчжоу (КНР) морские пехотинцы преодолевают маршрут протяженностью 4 км по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. «Тропа выживания» проводится для определения рейтинга среди отделений морской пехоты.

Маршрут оборудуется: различными препятствиями на всей протяженности, участком стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов, площадками для отработки нормативов РХБЗ и медицинской подготовки.

Старт проводится одновременно для всего отделения, финиш считается по последнему военнослужащему отделения.

По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды, а также в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия отделение получает штрафные секунды к общему времени. Так же учитывается и стрельба, за каждую не пораженную мишень начисляется от 10 до 30 секунд штрафа.