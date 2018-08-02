Ещё
«Калибры» переориентируют «Искандеры»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калибры» переориентируют «Искандеры» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
С принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, при необходимости вместо твердотопливной одноступенчатой ракеты 9М723 комплекс «Искандер» может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 «Калибр», с которыми система «переориентируется на корабли второго и третьего ранга».
«Это, например, американские эсминцы «Арли Берк» — носители ракет «Томагавк» и элементов системы противоракетной обороны «Иджис». Такие корабли, помимо крейсеров типа «Тикондерога», выступают основными ударными платформами для первой глобальной обезоруживающей атаки», — заявил специалист.
Задачей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также защищаемых ими объектов.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета38
Королеву красоты убили на глазах у туристов12
Украинские военные заявили о масштабном «котле»192
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона174
У России таких ракет нет. И не будет55
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение