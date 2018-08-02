«Калибры» переориентируют «Искандеры»

С принятием на вооружение крылатых ракет «Калибр» комплексы «Искандер» переориентируются на корабли второго и третьего ранга, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков

По его словам, при необходимости вместо твердотопливной одноступенчатой ракеты 9М723 комплекс «Искандер» может стрелять высокоточной крылатой ракетой Р-500 «Калибр», с которыми система «переориентируется на корабли второго и третьего ранга».

«Это, например, американские эсминцы «Арли Берк» — носители ракет «Томагавк» и элементов системы противоракетной обороны «Иджис». Такие корабли, помимо крейсеров типа «Тикондерога», выступают основными ударными платформами для первой глобальной обезоруживающей атаки», — заявил специалист.

Задачей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» является уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также защищаемых ими объектов.