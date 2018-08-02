Путин перечислил главные качества десантников 

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.
«ВДВ всегда отличалось храбростью, мужеством, отвагой. Никогда не подводили страну, уверен: так будет всегда», — сказал Путин перед началом оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, передает ТАСС.
Путин пожелал десантникам «успехов в службе и верного служения на благо Отечества».
Ранее Путин направил поздравительную телеграмму в честь Дня ВДВ.
Российское военное ведомство ко Дню ВДВ обнародовало уникальные исторические документы о создании и становлении Воздушно-десантных войск.