Никто кроме нас: 10 самых ярких учений ВДВ последних лет

Телеканал «Звезда» представляет ко Дню ВДВ подборку самых зрелищных и ярких кадров учений «крылатой пехоты» последних лет.

1. Десантирование БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри

Десантирование «Ракушки» проходило в рамках зачетного этапа государственных испытаний по десантированию новых образцов вооружения ВДВ на совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации. Экипаж десантировался с высоты более чем 1800 метров внутри бронетехники весом 14 тонн. После приземления военнослужащие прошли освидетельствование медиков, которые зафиксировали, что они в полном порядке.

2. Воздушная акробатика

Десантники ВДВ совершили сложные акробатические трюки в рамках подготовки к чемпионату Вооруженных Сил по парашютному спорту.

3. Смертоносная «Нона»

На учениях применялись самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» и новейшие боевые машины БМД-4М.

4. Грандиозный лыжный марш-бросок

В 2018 году исполнилось сто лет с создания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Десантники отметили его марш-броском, общая протяженность которого составила 7500 километров.

5. Противник в «огневом мешке»

В ходе заключительной фазы совместных учений российского подразделения ВДВ и бойцов сил специальных операций (ССО) Белоруссии на полигоне «Струги Красные» уничтожили условного противника в «огневом мешке».

6. Учения «Запад-2017»

В ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» подразделения ВДВ отработали десантирование в сложных погодных условиях и отбили полевой аэродром у условного противника. Выброска десанта и боевой техники парашютным способом проводилась из десяти самолетов Ил-76 на одну из площадок в Псковской области с высоты 800 м. После этого военные отбили авиабазу, уничтожив боевую технику и отряды боевиков.

7. Уничтожить нарушителей

В ходе учений «Запад-2017» передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы.

8. Ночные стрельбы

Учения проходили под Брестом. Перед бойцами армий России , Белоруссии и Сербии стояла задача по уничтожению условных террористов. Чтобы занять выгодные позиции, им пришлось совершить сложнейшее ночное десантирование.

9. Массовое десантирование

В тактических учениях принимали участие десантники 8-й парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ РФ и с 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

10. Приземление с парашютом в воду