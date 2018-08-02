Никто кроме нас: 10 самых ярких учений ВДВ последних лет 

Телеканал «Звезда» представляет ко Дню ВДВ подборку самых зрелищных и ярких кадров учений «крылатой пехоты» последних лет.
1. Десантирование БТР-МДМ «Ракушка» с экипажем внутри
Десантирование «Ракушки» проходило в рамках зачетного этапа государственных испытаний по десантированию новых образцов вооружения ВДВ на совместных учениях ВДВ и военно-транспортной авиации. Экипаж десантировался с высоты более чем 1800 метров внутри бронетехники весом 14 тонн. После приземления военнослужащие прошли освидетельствование медиков, которые зафиксировали, что они в полном порядке.
2. Воздушная акробатика
Десантники ВДВ совершили сложные акробатические трюки в рамках подготовки к чемпионату Вооруженных Сил по парашютному спорту.
3. Смертоносная «Нона»
На учениях применялись самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» и новейшие боевые машины БМД-4М.
4. Грандиозный лыжный марш-бросок
В 2018 году исполнилось сто лет с создания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Десантники отметили его марш-броском, общая протяженность которого составила 7500 километров.
5. Противник в «огневом мешке»
В ходе заключительной фазы совместных учений российского подразделения ВДВ и бойцов сил специальных операций (ССО) Белоруссии на полигоне «Струги Красные» уничтожили условного противника в «огневом мешке».
6. Учения «Запад-2017»
В ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» подразделения ВДВ отработали десантирование в сложных погодных условиях и отбили полевой аэродром у условного противника. Выброска десанта и боевой техники парашютным способом проводилась из десяти самолетов Ил-76 на одну из площадок в Псковской области с высоты 800 м. После этого военные отбили авиабазу, уничтожив боевую технику и отряды боевиков.
7. Уничтожить нарушителей
В ходе учений «Запад-2017» передовые подразделения Псковского соединения ВДВ вступили в бой с условными нарушителями государственной границы.
8. Ночные стрельбы
Учения проходили под Брестом. Перед бойцами армий России, Белоруссии и Сербии стояла задача по уничтожению условных террористов. Чтобы занять выгодные позиции, им пришлось совершить сложнейшее ночное десантирование.
9. Массовое десантирование
В тактических учениях принимали участие десантники 8-й парашютно-десантной роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ РФ и с 103-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.
10. Приземление с парашютом в воду
Учения проходили под Ульяновском. Главных отличий от обычной высадки в таких случаях — два. Первое — спасательный жилет, который при необходимости еще и подаст сигнал о месте приводнения. И второе — техника десантирования. Десантнику нужно заранее, еще в воздухе освободиться от подвесной системы, и войти в воду уже без парашюта. Так стропы не утянут на дно, а сам солдат доплывет до берега. Десантирование на воду входит в курс обязательных упражнений для бойцов спецназа. В маневрах приняли участие около 200 военнослужащих.