Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ 

«Десантников всегда отличали отвага, мужество и профессионализм, готовность в любой момент и в самых сложных условиях выполнить боевую задачу», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что «ВДВ по праву считаются элитой Вооруженных Сил РФ». «Важно, что нынешнее поколение военнослужащих ВДВ чтит славные традиции и память о героях, отдавших жизнь за Отечество, укрепляет боевую готовность войск», — говорится в поздравлении Председателя ГД.
Вячеслав Володин пожелал всему личному составу Воздушно-десантных войск успехов на службе, а ветеранам — крепкого здоровья.