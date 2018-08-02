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Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ
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Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ 

duma.gov.ru 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
«Десантников всегда отличали отвага, мужество и профессионализм, готовность в любой момент и в самых сложных условиях выполнить боевую задачу», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Он отметил, что «ВДВ по праву считаются элитой Вооруженных Сил РФ». «Важно, что нынешнее поколение военнослужащих ВДВ чтит славные традиции и память о героях, отдавших жизнь за Отечество, укрепляет боевую готовность войск», — говорится в поздравлении Председателя ГД.
Вячеслав Володин пожелал всему личному составу Воздушно-десантных войск успехов на службе, а ветеранам — крепкого здоровья.
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