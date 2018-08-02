Комиссия минобороны проверила сборку модернизированных Ил-76 

Прославленный десантный самолет получил новую конструкцию крыла, новые двигатели и современную авионику.
На завод в Ульяновске, где собирают модернизированные Ил-76 для десантных войск, прибыла комиссия Министерства обороны во главе с замминистра Алексеем Криворучко. Высоким гостям показали все этапы работ — как на фюзеляже, так и внутри.
Во-первых, обновленный «семьдесят шестой» получил цельное крыло — это сделало самолет более маневренным. Во-вторых, на лайнер ставят новые, более мощные и экономичные двигатели. В-третьих, он оснащается современной авионикой.
«У нового Ил-76 большие преимущества перед предыдущей моделью, это перспективный самолет», — сказал Алексей Криворучко.
Собранным Илам предстоят заводские испытания.
А на заводе идут работы над новым воздушным заправщиком — он придет на смену старой модели. В планах — создание российского транспортника, который заменит Ан-12.