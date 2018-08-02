«Крылатая пехота» отмечает свое 88-летие

2 августа в стране празднуют День воздушно-десантных войск. Он был официально установлен Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

С тех пор все, кто служил в «крылатой пехоте», собираются в этот день вместе и вспоминают годы службы. Девизом «голубым беретам» служит фраза «Никто, кроме нас!» В стране насчитывается более миллиона гвардейцев-десантников.

ВДВ зародились 2 августа 1930 года. В тот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем для выполнения тактической задачи впервые было десантировано на парашютах подразделение десантников в составе 12 человек.

Через два года началось массовое развертывание этого рода войск. К лету 1941 года были укомплектованы личным составом пять воздушно-десантных корпусов численностью 10 тыс. человек каждый. Во время войны они были на передовой во всех сражениях.