Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск 

Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул высокий профессионализм и отличную выучку воинов-десантников, а также мобильность и маневренность войск, которые позволяют решать самые сложные и ответственные задачи.
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики, мичманы, офицеры!
Дорогие ветераны!
2 августа в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается день Воздушно-десантных войск.
Высокий профессионализм и отличная выучка личного состава, мобильность и маневренность войск позволяют решать самые сложные и ответственные задачи. Успешное освоение новейшего вооружения и военной техники способствует повышению оборонного потенциала государства.