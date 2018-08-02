Да Запада дошло, что на Россию лучше не нарываться

За последние 10-20 лет Россия провела масштабную работу по укреплению обороноспособности страны. И, как отмечается в статье, опубликованной во французском издании AgoraFox, России чуть менее чем за 20 лет удалось догнать и даже превзойти западные державы в разработке новых видов вооружений. В тоже время западные эксперты привыкли говорить о посткоммунистической России как о стране, которая не может справиться без западной помощи. Теперь они, говорится в статье, расстроены тем, что Россия своими военными силами утверждает свое стратегическое видение, например, в Сирии или Крыму

«Идёт планомерное перевооружение всех видов и родов войск. В этой связи приведу только несколько цифр, которые демонстрируют динамику этого процесса. В 2012 году доля современного вооружения и техники в войсках составляла 16 процентов; сейчас, в конце 2017 года, — около 60 процентов; к 2021 году должна вырасти до 70 процентов», — сказал президент.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в 2018 году ведомству предстоит выйти на 82% современности вооружения и техники в Стратегических ядерных силах, 46% — в Сухопутных войсках, 74% — в Воздушно-космических силах, и 55% — в Военно-Морском Флоте.

При этом оборонный бюджет этого года составляет $46 млрд, тогда как Пентагона , более $700 млрд

В статье AgoraFox отмечается, что основными причинами недооценки российских военных возможностей стали экономический, промышленный и социальный крах 90-х годов, который посчитали окончательным, особенно при сопоставлении оборонных бюджетов.

— Я думаю, это результат той недооценки России, которая была свойственна Западу, начиная с 90-х годов и в течение нескольких десятилетий, — полагает эксперт.

— Реально не за 20 лет, а за 10, потому что у нас реальные преобразования в плане изменения структуры вооруженных сил и массовой закупки новых вооружений и военной техники начались после войны с Грузией

Несмотря на нашу победу, выяснилось, что армия укомплектована старой техникой, отсутствует экипировка, бронежилеты, устаревшие системы связи, радиоэлектронной борьбы и так далее. Именно осознание уроков войны с Грузией и понимание, что возможно грядут и новые войны, в которых нам придется участвовать, заставили политическое руководство России начать масштабную работу по перевооружению. Это вылилось и в увеличение окладов личному составу, прежде всего, офицерам и контрактникам. Это вылилось в масштабную закупку и разработку новых видов оружия.

К моменту начала сирийской операции (получилось фактически меньше, чем за 10 лет) у нас армия радикально обновилась. Поэтому темпы поставок в войска нового оружия действительно впечатляют. И особенно это впечатляет на фоне сравнения бюджетов: если американский военный бюджет 700 млрд долларов, то наш бюджет — 47 млрд долларов. При таком сравнении двух оборонных бюджетов мы видим, что, тем не менее, мы поддерживаем стратегический паритет с США

Это говорит о том, что поставлены правильные цели, они реализованы. Российский оборонно-промышленный комплекс более эффективен, чем американский. Нас не удалось втянуть в лобовую разорительную гонку вооружений. В тоже время, мы создали новые системы стратегического оружия, о котором говорил Путин и которое реально сегодня либо заканчивает цикл испытаний, либо вот-вот поступит в войска, с помощью которого мы на ближайшие 50 лет полностью нивелируем любые военно-технические преимущества США.

«СП»: — Действительно западные эксперты недооценили возможности России?

— Люди, которые высасывают какую-то информацию из интернета и на основании собственных умозаключений что-то публикуют, может и могут считаться военными экспертами, но на самом деле реальную оценку нашего потенциалы дают спецслужбы — военные разведки.

Так вот, разведывательное управление Министерства обороны США, разведывательные управления стран-членов НАТО они недооценили темпы тех преобразований, которые у нас прошли. Это реальная оценка.

Военные профессионалы разведки, которые с помощью умных технических средств ведут системную работу по сбору информации о российском военном потенциале, о работе российского оборонно-промышленного комплекса (а это работает система: десятки тысяч профессионалов, мощнейшие системы спутниковой и электронной разведки, чтобы дать точный прогноз, куда движется Россия, как развивается) — эта мощнейшая система недооценила темпы и быстроту, с которой мы сейчас вошли в число одной из лучших армий современного мира».

Иную и весьма резкую точку зрения на развитие событий «СП» представил эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов

«В течение 20 лет и США, и блок НАТО не ожидали, что Россия будет оказывать какое-либо противодействие в области геополитики намерениям Запада. И поэтому блок НАТО фактически разоружился, в Соединенных Штатах пошло увлечение мегапроектами типа совершенно несуразных кораблей литоральной зоны (корабли прибрежного плавания), супердорогих авианосцев с электромагнитной катапультой, хотя это весьма совершенное инженерное творение. Америка занималась сверхдорогостоящими самолетами и другой техникой, которую в реальном конфликте дорого использовать. Натовские армии не занимались передовыми разработками.

Что касается опережения, то, на самом деле, никакого опережения нет. Танк «Армата» не доведен и не будет принят на вооружение никогда. Он просто скопирован с германского «Леопарда-3», разработку которого забросили в конце прошлого века.

Наша оборонка деградировала. В условиях высоких внутренних энерготарифов, транспортных тарифов и сырьевых тарифов наша оборонная промышленность может выпускать армию, пригодную для защиты разве что Лихтенштейна

Кроме того, какие бы гениальные не остались у нас старики-инженеры-конструкторы, в условиях, когда у нас уничтожено машиностроение и его основа — станкостроение, будущее российской армии и российской оборонки — печально.

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