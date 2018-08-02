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Китайскую артиллерию исключили из участия в военно-морских маневрах Австралии
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Китайскую артиллерию исключили из участия в военно-морских маневрах Австралии 

ТАСС 1 час назад
СИДНЕЙ, 2 августа. /ТАСС/. Австралия направила Китаю приглашение принять участие в предстоящих в конце августа масштабных военно-морских маневрах. Морякам ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предоставят возможность участвовать во всех этапах маневров, кроме одного — практической артиллерийской стрельбы.
Министр обороны Австралии Марис Пейн разъяснила, что китайцам на маневрах можно будет участвовать в отработке действий по установлению связи с кораблями других стран, в совместном маневрировании и во всех других учебных операциях, кроме артиллерийской стрельбы. По ее мнению, и без нее участники маневров смогут наладить с кораблями ВМС НОАК «продуктивное взаимодействие, укрепить транспарентность и доверие».
Министерство обороны КНР создавшуюся ситуацию пока не комментирует.
По мнению экспертов, это связано с инцидентом, который произошел с кораблями ВМС НОАК и Австралии в апреле 2018 года в Южно-Китайском море. Тогда в австралийских СМИ появилась информация об их противостоянии, но министерство обороны КНР ее опровергло. В мае 2018 года США исключили Китай из участников военно-морских учений в районе Гавайских островов из-за «милитаризации Пекином акватории Южно-Китайского моря».
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