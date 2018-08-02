Китайскую артиллерию исключили из участия в военно-морских маневрах Австралии

СИДНЕЙ , 2 августа. / ТАСС /. Австралия направила Китаю приглашение принять участие в предстоящих в конце августа масштабных военно-морских маневрах. Морякам ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) предоставят возможность участвовать во всех этапах маневров, кроме одного — практической артиллерийской стрельбы.

Министр обороны Австралии Марис Пейн разъяснила, что китайцам на маневрах можно будет участвовать в отработке действий по установлению связи с кораблями других стран, в совместном маневрировании и во всех других учебных операциях, кроме артиллерийской стрельбы. По ее мнению, и без нее участники маневров смогут наладить с кораблями ВМС НОАК «продуктивное взаимодействие, укрепить транспарентность и доверие».

Министерство обороны КНР создавшуюся ситуацию пока не комментирует.