Как только Путин отдаст приказ, тысячи ракет пролетят над американскими кораблями, а остальные страны в панике разбегутся

Непростые отношения между Соединенными Штатами Россией имеют долгую историю. Всего два дня назад союзники НАТО проводили совместные ракетные запуски с целью сделать предупреждение Китаю ; теперь же американцы начали накалять обстановку в зоне российского Причерноморья. США всегда выступали за свободу судоходства и активно участвовали в многочисленных военных учениях. Помимо военно-морских учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона (известного как RIMPAC), с недавнего времени Соединенные Штаты также проводят совместные американско-украинские военно-морские учения, получившие кодовое название «Морской бриз».

Черное море всегда считалось российской сферой влияния. В этот раз Соединенные Штаты решили провести провокационные маневры прямо у России под носом. На данные военно-морские учения было приглашено девятнадцать стран — поначалу, учения действительно производили впечатление демонстрации силы и влияния ее участников. Предполагалось, что они продлятся пять дней. Однако, не прошло и двух, как Соединенные Штаты вдруг обратились в бегство. Более того, военно-морские силы США даже выпустили сообщение, будто бы намеренно поставив Россию в известность о факте своего отступления.

Флагманский корабль Шестого флота США USS Mount Whitney на пути к Черному морю. 7 июля 2018

На международной арене США всегда имели образ страны-гегемона, привыкшей решать свои проблемы путем силы, но на этот же раз они столкнулись с сильным и более упрямым противником. В прошлом Соединенные Штаты не раз появлялись в акватории Южно-Китайского моря и расшатывали там обстановку, но Китай всегда вытеснял американские корабли, использовал только дипломатические методы и никогда не применял военную силу. Однако, между российским и китайским методами есть существенная разница: как только американские и украинские военные суда вошли в акваторию Черного моря, более тысячи управляемых российских снарядов пролетели над судами двух стран, напугав американцев так, что они даже не успели ни к чему подготовиться. По официальной информации американской стороны, российские системы S-400 были готовы к запуску ракет еще до начала военных учений. Они лишь ждали сигнала президента, который должен был бы последовать сразу после любого неприемлемого действия иностранных военных кораблей.