Ещё
Командующий ЦВО проверяет антитеррористическую защищенность военной базы РФ в Таджикистане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Командующий ЦВО проверяет антитеррористическую защищенность военной базы РФ в Таджикистане 

ТАСС 43 минуты назад
ТАСС, 2 августа. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин проверяет антитеррористическую защищенность расположенной в Таджикистане 201-й российской военной базы. Об этом в четверг сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.
"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин в сопровождении группы офицеров штаба округа прибыл с проверкой на 201-ю военную базу в Республике Таджикистан. В ходе работы он заслушает доклад командования базы о состоянии и развитии соединения в соответствии с планом деятельности до 2020 года, проверит организацию боевой подготовки, а также ход строительства объектов социальной и военной инфраструктуры. Особое внимание командующий войсками округа уделяет состоянию антитерростической защищенности российских военных объектов на полигонах Ляур и Самбули, а также в расположениях воинских частей в городах Душанбе и Бохтар", — сказал Шорин.
Начальник пресс-службы добавил, что также командующий ЦВО проверяет выполнение указаний по внедрению боевого опыта, полученного в Сирии, и отработке на его основе новых практических задач. «Генерал-лейтенант Лапин проведет тренировку с подразделениями 201-й базы по противодействию терроризму, проверит практические действия боевых мобильных групп по борьбе с беспилотными летательными аппаратами и диверсионно-разведывательными группами», — пояснил Шорин.
201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за пределами страны. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.
ТАСС: последние новости
Минобороны в День ВДВ опубликовало уникальные документы из истории "крылатой гвардии" Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии Более 7 тысяч танкистов на Урале подняты по тревоге в рамках учений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью726
Действия армянских властей раздражают Кремль248
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР248
WhatsApp будет брать деньги за сообщения3
Все полицейские города в США уволились в один вечер29
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение