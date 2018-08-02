Имена новейших судов российского флота посвящены российским героям 

Как сказал поэт: придут иные времена — взойдут иные имена. Наш мини-обзор — о новейших кораблях и субмаринах, носящих пока еще не совсем привычные названия.
"Император Александр III"
"Император Александр III" — атомная подводная лодка стратегического назначения. В зависимости от того, как считать, можно назвать как седьмым по счету кораблем проекта 955 «Борей» (первый в серии — "Юрий Долгорукий") или четвертым, если за точку отсчета взять модернизацию проекта (головной — «Князь Владимир», за ним — "Князь Олег" и «Генералиссимус Суворов»).
Подводный крейсер, названный в честь российского императора Александра III, заложили зимой 2015 года. На сегодня это лучшая субмарина в своем классе. Рабочая глубина погружения более 400 метров, скорость — 30 узлов (56 км/ч). Максимально компьютеризирована и автоматизирована — из-за чего экипаж — всего 107 человек. Главное оружие — 16 ракет «Булава», на каждой — шесть блоков по 150 кт.
Александр III, как и многие императоры, разделил потомков на злых критиков и ярых почитателей. Но это нормально. Бесспорно то, что в его царствование наш флот стал третьим по мощи в мире, а Россия не вела войн. Не потому, что у нас не было врагов. Были. Но с нами воевать они боялись.
Секретный «Иван Хурс»
Официально это судно предназначено для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.
Если вы попытаетесь что-то о нем разузнать в википедиях, то будете изумлены. Сведений не просто мало, они еще и загадочны. Например: «водоизмещение — 2500 тонн, а по другим данным 4000». Это примерно как сказать о машине: то ли это седан гольф-класса, то ли УАЗ-Патриот.
Что на его борту, — ничего толком не известно. Какие-то комплексы радиотехнической разведки…
И это правильно. Это не для чужих глаз и ушей. А своим сообщим: 95-метровое судно, скорость — 16 узлов, водоизмещение — 4 тысячи тонн. Экипаж — 130 человек, с которыми можно смело ходить в разведку.
Примечательно, что названо в честь человека, чья должность полностью соответствует задачам — начальника Разведуправления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса.
Головное судно этого проекта — "Юрий Иванов" (в честь вице-адмирала Юрия Васильевича Иванова). «Иванов» несет вахту на Северном флоте, «Хурс» — в составе Черноморского флота. И строится еще два.
"Мичман Лермонтов"
"Мичман Лермонтов" — 45-метровый десантный катер проекта 21820. Может высадить на побережье два танка или до роты морпехов. Развивает до 50 узлов (93 км/ч).
Среди катеров этого проекта есть еще «Атаман Платов», "Денис Давыдов" и др. Тут все понятно. Это герои Отечественной войны 1812 года. А почему среди них Лермонтов? Он же родился через два года после той великой войны. Да и был ли Лермонтов мичманом?
Был. Участвовал в боях за Смоленск и храбро бился в Бородинском сражении. А еще Париж брал.
Катер, который сегодня высаживает десанты на Балтике, назван в честь не поэта Михаила Юрьевича, а в честь адмирала: Михаила Николаевича Лермонтова. Ему и были посвящены строки: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»
"Адмирал Корнилов"
Сторожевик проекта 11356, названный в честь великого флотоводца Корнилова, — корабль непростой судьбы. Как и жизнь самого Владимира Корнилова.
Не надо его путать с Лавром Корниловым, генералом от инфантерии, чье имя вызывает ассоциацию с «корниловским мятежом». Моряк Корнилов обессмертил свое имя подвигами в Крымской войне. Ему приказали затопить флот. Отказался. Хотел, избежав позора, идти на верную смерть — на парусниках против пароходов. Отозвали. Затопили флот без него.
Адмирал погиб в бою на Малаховом кургане осенью 1854-го.
В его честь в разные времена называли немало кораблей, в частности мощный бронепалубный крейсер. Злой рок: два крейсера — типа «Светлана» и проекта 68бис-ЗИФ, — уже названные «Корниловыми», так и не смогли достроить.
Строительство сторожевика проекта 11356 «Адмирал Корнилов» тоже идет сложно. По не зависящим от корабелов и флота обстоятельствам. Обсуждается вариант, при котором его передадут ВМС Индии. Но пока — он наш. И как бы не сложилась судьба конкретного корабля, «Адмирал Корнилов» на нашем флоте должен быть всегда.
Конкретно
В России подбором имен военным кораблям занимается специальный отдел минобороны. Имя кораблю присваивается приказом главнокомандующего ВМФ.
"Сосна" на «Пальме»
Представление о том, что моряки люди серьезные и суровые — стереотип. На флоте ценят юмор. Яркий случай — название корабельных систем противовоздушной обороны. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма» стреляет ракетой под названием «Сосна».
Кстати
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начинали строить в СССР, а спустили на воду в разгар перестройки. В результате он последовательно носил имена: «Рига», "Леонид Брежнев" и «Тбилиси».
А как у них Американские моряки могут только позавидовать российской системе подбора имен боевым кораблям. Скажем, наша подводная лодка проекта 877 Б-445 названа «Святой Николай Чудотворец». В США такое невозможно. Когда атомную субмарину ВМС США окрестил «Корпус-Кристи» — разгорелся скандал. Верующие заявили, что нельзя называть корабль «Телом Христа». Моряки с трудом доказали, что лодку они назвали в честь одноименного города в Техасе. От греха подальше изменив название на USS City of Corpus Christi.