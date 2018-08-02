Имена новейших судов российского флота посвящены российским героям

Как сказал поэт: придут иные времена — взойдут иные имена. Наш мини-обзор — о новейших кораблях и субмаринах, носящих пока еще не совсем привычные названия.

"Император Александр III"

"Император Александр III" — атомная подводная лодка стратегического назначения. В зависимости от того, как считать, можно назвать как седьмым по счету кораблем проекта 955 «Борей» (первый в серии — " Юрий Долгорукий ") или четвертым, если за точку отсчета взять модернизацию проекта (головной — «Князь Владимир», за ним — " Князь Олег " и «Генералиссимус Суворов»).

Подводный крейсер, названный в честь российского императора Александра III, заложили зимой 2015 года. На сегодня это лучшая субмарина в своем классе. Рабочая глубина погружения более 400 метров, скорость — 30 узлов (56 км/ч). Максимально компьютеризирована и автоматизирована — из-за чего экипаж — всего 107 человек. Главное оружие — 16 ракет «Булава», на каждой — шесть блоков по 150 кт.

Александр III, как и многие императоры, разделил потомков на злых критиков и ярых почитателей. Но это нормально. Бесспорно то, что в его царствование наш флот стал третьим по мощи в мире, а Россия не вела войн. Не потому, что у нас не было врагов. Были. Но с нами воевать они боялись.

Секретный «Иван Хурс»

Официально это судно предназначено для обеспечения связи и управления флотом, проведения радиоразведки и радиоэлектронной борьбы.

Если вы попытаетесь что-то о нем разузнать в википедиях, то будете изумлены. Сведений не просто мало, они еще и загадочны. Например: «водоизмещение — 2500 тонн, а по другим данным 4000». Это примерно как сказать о машине: то ли это седан гольф-класса, то ли УАЗ-Патриот.

Что на его борту, — ничего толком не известно. Какие-то комплексы радиотехнической разведки…

И это правильно. Это не для чужих глаз и ушей. А своим сообщим: 95-метровое судно, скорость — 16 узлов, водоизмещение — 4 тысячи тонн. Экипаж — 130 человек, с которыми можно смело ходить в разведку.

Примечательно, что названо в честь человека, чья должность полностью соответствует задачам — начальника Разведуправления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса.

Головное судно этого проекта — " Юрий Иванов " (в честь вице-адмирала Юрия Васильевича Иванова). «Иванов» несет вахту на Северном флоте, «Хурс» — в составе Черноморского флота. И строится еще два.

"Мичман Лермонтов"

"Мичман Лермонтов" — 45-метровый десантный катер проекта 21820. Может высадить на побережье два танка или до роты морпехов. Развивает до 50 узлов (93 км/ч).

Среди катеров этого проекта есть еще «Атаман Платов», " Денис Давыдов " и др. Тут все понятно. Это герои Отечественной войны 1812 года. А почему среди них Лермонтов ? Он же родился через два года после той великой войны. Да и был ли Лермонтов мичманом?

Был. Участвовал в боях за Смоленск и храбро бился в Бородинском сражении. А еще Париж брал.

Катер, который сегодня высаживает десанты на Балтике, назван в честь не поэта Михаила Юрьевича, а в честь адмирала: Михаила Николаевича Лермонтова. Ему и были посвящены строки: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»

Сторожевик проекта 11356, названный в честь великого флотоводца Корнилова, — корабль непростой судьбы. Как и жизнь самого Владимира Корнилова.

Не надо его путать с Лавром Корниловым, генералом от инфантерии, чье имя вызывает ассоциацию с «корниловским мятежом». Моряк Корнилов обессмертил свое имя подвигами в Крымской войне. Ему приказали затопить флот. Отказался. Хотел, избежав позора, идти на верную смерть — на парусниках против пароходов. Отозвали. Затопили флот без него.

Адмирал погиб в бою на Малаховом кургане осенью 1854-го.

В его честь в разные времена называли немало кораблей, в частности мощный бронепалубный крейсер. Злой рок: два крейсера — типа «Светлана» и проекта 68бис-ЗИФ, — уже названные «Корниловыми», так и не смогли достроить.

Строительство сторожевика проекта 11356 «Адмирал Корнилов» тоже идет сложно. По не зависящим от корабелов и флота обстоятельствам. Обсуждается вариант, при котором его передадут ВМС Индии . Но пока — он наш. И как бы не сложилась судьба конкретного корабля, «Адмирал Корнилов» на нашем флоте должен быть всегда.

Конкретно

В России подбором имен военным кораблям занимается специальный отдел минобороны . Имя кораблю присваивается приказом главнокомандующего ВМФ.

"Сосна" на «Пальме»

Представление о том, что моряки люди серьезные и суровые — стереотип. На флоте ценят юмор. Яркий случай — название корабельных систем противовоздушной обороны. Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Пальма» стреляет ракетой под названием «Сосна».

Кстати

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» начинали строить в СССР, а спустили на воду в разгар перестройки. В результате он последовательно носил имена: «Рига», " Леонид Брежнев " и «Тбилиси».