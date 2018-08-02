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В Грузии стартовали международные военные учения «Достойный партнер 2018»
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В Грузии стартовали международные военные учения «Достойный партнер 2018» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
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