В Грузии стартовали международные военные учения «Достойный партнер 2018» 

Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили
Тбилиси, 1 августа /Синьхуа/ — Международные военные учения Noble Partner 2018 /"Достойный партнер 2018"/ стартовали сегодня на полигоне «Вазиани» вблизи грузинской столицы. Фотографии Синьхуа/Тамуна Кулумбегашвили