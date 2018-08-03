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Учение с участием более 2 тыс. мотострелков завершилось в Оренбуржье
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Учение с участием более 2 тыс. мотострелков завершилось в Оренбуржье 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Учения прошли с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, под руководством командующего 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.
Совместное тактическое учение двух мотострелковых бригад Центрального военного округа с участием более двух тысяч военнослужащих и более 400 единиц техники завершилось в Оренбургской области.
В рамках учения подразделения мотострелковых соединений были подняты по тревоге и совершили марши на штатной технике на полигоны в районы рассредоточения. Во время марша разведчики имитировали нападение диверсионных групп на колонну техники при совершении марша и командные пункты соединения для отработки навыков противодействия.
Согласно легенде учения, соединения выступали в роли условного противника друг для друга. Военнослужащие поочередно выполняли элементы оборонительного и наступательного боя.
Опираясь на полученные разведданные с беспилотных летательных аппаратов, командование обороняющейся бригады выстраивало оборону на выгодных рубежах, вынуждая условного противника вступить в бой и с помощью ведения маневренной обороны добиться окружения основных сил. «противника»
В ходе маневров военные отработали элементы боевого, тылового и медицинского обеспечения, навыки ведения обороны, наступления и взаимодействия с частями разведки и артиллерии.
Учения прошли с учетом боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, под руководством командующего 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майора Рустама Мурадова.
Всего в учении было задействовано порядка 2000 военнослужащих, более 400 единиц военной и специальной техники, в том фронтовые бомбардировщики СУ-24М и транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ-5.
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