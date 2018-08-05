Ещё
Торжественное закрытие двустороннего батальонного учения прошло на Тоцком полигоне под Оренбургом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

Торжественное закрытие двустороннего батальонного учения прошло на Тоцком полигоне под Оренбургом 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония закрытия двухстороннего батальонно-тактического учения между мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа прошла на Тоцком полигоне в Оренбургской области.
В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили БТР-82АМ, артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», пикапы УАЗ «Патриот», бронированные автомобили «КамАЗ» и «Урал».
Всего в военном параде приняли участие около 2000 военнослужащих, было задействовано более 400 единиц боевой техники.
Командовал парадом командующий 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майор Рустам Мурадов.
В завершение торжественной церемонии закрытия участникам учения вручили памятные грамоты и ценные подарки.
ТК «Звезда»: последние новости
Трансляция конкурса "Авиадартс-2018" В воскресенье продолжились праздничные мероприятия к 100-летию Восточного военного округа Безопасность участников международного конкурса «Инженерная формула» на воде обеспечивают военные водолазы
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США96
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком69
Мать убивших отца сестер сделала заявление232
Путин сорвал наступление на Донбасс790
Петросян: гора с плеч свалилась105
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение