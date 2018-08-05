Торжественное закрытие двустороннего батальонного учения прошло на Тоцком полигоне под Оренбургом

Торжественная церемония закрытия двухстороннего батальонно-тактического учения между мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа прошла на Тоцком полигоне в Оренбургской области

В составе механизированной колонны прошли бронеавтомобили БТР-82АМ, артиллерийские установки «Мста-С», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», пикапы УАЗ «Патриот», бронированные автомобили «КамАЗ» и «Урал».

Всего в военном параде приняли участие около 2000 военнослужащих, было задействовано более 400 единиц боевой техники.

Командовал парадом командующий 2-й общевойсковой армии ЦВО генерал-майор Рустам Мурадов

В завершение торжественной церемонии закрытия участникам учения вручили памятные грамоты и ценные подарки.