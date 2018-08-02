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Под Оренбургом в ходе учений летчики ЦВО уничтожили условных террористов
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Под Оренбургом в ходе учений летчики ЦВО уничтожили условных террористов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
САМАРА, 2 авг — РИА Новости. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных террористов в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области, сообщает в четверг пресс-служба округа.
"Су-24М использовали для огневого поражения бомбы 50-го калибра, вертолетчики выпустили по «противнику» неуправляемые авиационные ракеты", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад. Военнослужащие действуют в составе разведывательно-ударных комплексов. Расчеты БПЛА «Орлан-10» вычисляют местонахождение «противника», после чего экипажи ствольной артиллерии Мста-С и РСЗО «Град» наносят удары по переданным координатам.
Ранее сообщалось, что более 1,5 тысячи военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, были подняты по тревоге и совершили 200-километровый марш на Тоцкий полигон на штатной технике — автомобилях «Урал» и "Камаз", а также бронетранспортерах БТР-82АМ. В Оренбургской области соединения провели двустороннее батальонно-тактическое учение, отработав маневренную оборону и взаимодействие с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
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