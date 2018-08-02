Под Оренбургом в ходе учений летчики ЦВО уничтожили условных террористов

САМАРА , 2 авг — РИА Новости . Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и вертолеты армейской авиации Ми-8МТВ-5 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условных террористов в ходе масштабных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области , сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Су-24М использовали для огневого поражения бомбы 50-го калибра, вертолетчики выпустили по «противнику» неуправляемые авиационные ракеты", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отработка методик противодействия незаконным вооруженным формированиям проходит в рамках тактических учений миротворческой и мотострелковой бригад. Военнослужащие действуют в составе разведывательно-ударных комплексов. Расчеты БПЛА «Орлан-10» вычисляют местонахождение «противника», после чего экипажи ствольной артиллерии Мста-С и РСЗО «Град» наносят удары по переданным координатам.