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Миротворцы и мотострелки ЦВО отработали противоборство в ходе двусторонних учений
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Миротворцы и мотострелки ЦВО отработали противоборство в ходе двусторонних учений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По сценарию учений, миротворцы отработали маневренную оборону — ведение боя с отходом и нанесением огневого поражения условного противника.
Военнослужащие миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО) отразили нападение мотострелкового соединения в ходе двустороннего батальонно-тактического учения на Тоцком полигоне.
По сценарию учений, миротворцы отработали маневренную оборону — ведение боя с отходом и нанесением огневого поражения условного противника. Задача защищающейся стороны при таких действиях — измотать «противника» и остановить его на конечном рубеже. Двустороннее учение проводилось с учетом опыта, полученного в ходе антитеррористической операции в Сирийской Арабской Республике, подразделения РЭБ прикрыли военнослужащих от БПЛА условного противника.
Отдельный день учений был выделен для совместной отработки упражнений с боевой стрельбой. Миротворческая и мотострелковая бригады отработали взаимодействие со ствольной артиллерией 2С-19, РСЗО «Град» в составе разведывательно-ударного комплекса. К учениям привлечены расчеты БПЛА «Орлан-10». Кроме того, были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24 и вертолеты Ми-8.
Раннее сообщалось, что более 1,5 тысяч военнослужащих миротворческой и мотострелковой бригад 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Самарской области, подняты по тревоге и совершили 200 километровый марш на Тоцкий полигон на штатной технике — автомобилях «Урал» и «КАМАЗ, а также бронетранспортерах БТР-82АМ.
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