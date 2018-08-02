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Ракетная бригада «Искандеров-М» поднята по тревоге на Кубани в рамках учений
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Ракетная бригада «Искандеров-М» поднята по тревоге на Кубани в рамках учений 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 августа. /ТАСС/. Личный состав ракетной бригады, дислоцированной на Кубани, поднят по тревоге в рамках тактических учений с применением оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер— М». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"После сигнала тревоги ракетчики совершили марш своим ходом в район общевойскового полигона Молькино в Краснодарском крае", — отметил Астафьев. На марше военнослужащие отразили атаку диверсионно-разведывательной группы условного противника, отработали действия при налетах авиации и преодолели зараженные участки местности в средствах защиты.
В ходе учений будут выполнены задачи с многократной сменой стартовых позиций. Боевым расчетам комплексов «Искандер-М», в частности, предстоит уничтожить цели условного противника в акватории Черного моря и в горах, выполнив электронные пуски.
Всего к учениям привлечено более 500 ракетчиков и около 50 единиц военной техники.
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» имеет на вооружении высотные (высота полета до 50 км) сверхманевренные квазибаллистические ракеты со стелс-технологиями, модулем радиоэлектронной борьбы для обхода систем ПРО и поражения объектов на расстоянии до 500 км, в том числе и ядерными зарядами.
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