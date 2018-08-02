Ещё
Боевики ИГ атаковали авиабазу Хальхала в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Боевики ИГ атаковали авиабазу Хальхала в Сирии 

News.ru 54 минуты назад
Боевики «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) совершили нападение на авиабазу Хальхала на севере сирийской провинции Сувейда. После нападения, их пресс-служба распространила сообщение об уничтожении ими двух бортов ВВС САР и гибели более сорока военнослужащих САА.
Как пишет канал Directorate 4, нападение также подтвердилиместные активисты, они опубликовали фотографии авиабазы и имена нескольких погибших солдат. При этом сирийские СМИ ничего об этом не сообщали.
В апреле текущего года авиабаза Хальхала подверглась ракетному удару США. Но уже в июле была использована сирийскими военными как склад-площадка для показа вооружения, которое передавали боевики «Сирийской свободной армии» в руки официального Дамаска.
News.ru: последние новости
В Минобороны рассказали о надежности «Армата» и «Курганца» Индия хочет купить у США системы ПВО Путин рассказал о роли ВМФ в стратегическом паритете
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью634
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР57
Борисову избил известный российский певец81
Лукашенко впервые высказался об инсульте55
Захарова сделала неожиданное признание210
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение