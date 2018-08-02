Боевики ИГ атаковали авиабазу Хальхала в Сирии

Боевики «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) совершили нападение на авиабазу Хальхала на севере сирийской провинции Сувейда. После нападения, их пресс-служба распространила сообщение об уничтожении ими двух бортов ВВС САР и гибели более сорока военнослужащих САА.

Как пишет канал Directorate 4, нападение также подтвердилиместные активисты, они опубликовали фотографии авиабазы и имена нескольких погибших солдат. При этом сирийские СМИ ничего об этом не сообщали.