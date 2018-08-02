Соревнования России и Китая на конкурсе «Открытая вода-2018» под вниманием иностранных наблюдателей 

По мнению военных специалистов из этих стран, конкурс проводится на высоком уровне, команды-участницы имеют высокую квалификацию и могут быть серьезными соперниками.
Во Владимирской области стартовал международный конкурс понтонно-переправочных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-освободительной армии Китая «Открытая вода-2018».
Торжественная церемония открытия прошла на водном полигоне 28-й понтонно-мостовой бригады инженерных войск Вооруженных Сил в городе Муроме.
На всех этапах проведения международного конкурса присутствуют иностранные наблюдатели из Монголии и Лаоса.
По мнению военных специалистов из этих стран, конкурс проводится на высоком уровне, команды-участницы имеют высокую квалификацию и могут быть серьезными соперниками.
Военные наблюдатели не исключают возможность их участия команд в международном этапе в 2019 году.
Финал международного конкурса «Открытая вода-2018» состоится 3 августа.