Соревнования России и Китая на конкурсе «Открытая вода-2018» под вниманием иностранных наблюдателей

По мнению военных специалистов из этих стран, конкурс проводится на высоком уровне, команды-участницы имеют высокую квалификацию и могут быть серьезными соперниками.

Торжественная церемония открытия прошла на водном полигоне 28-й понтонно-мостовой бригады инженерных войск Вооруженных Сил в городе Муроме

Лаоса. На всех этапах проведения международного конкурса присутствуют иностранные наблюдатели из Монголии

По мнению военных специалистов из этих стран, конкурс проводится на высоком уровне, команды-участницы имеют высокую квалификацию и могут быть серьезными соперниками.

Военные наблюдатели не исключают возможность их участия команд в международном этапе в 2019 году.

Финал международного конкурса «Открытая вода-2018» состоится 3 августа.