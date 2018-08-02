Дефицит танкеров приводит ВКС к «профанации и показухе»

ВКС заявляет о масштабных, на первый взгляд, планах по закупкам самолетов-заправщиков. Эти важнейшие машины резко расширяют возможности современной боевой авиации, и в случае войны их наличие становится критически важным. Однако специалисты утверждают, что российская военная авиация должна в корне изменить свой подход к самолетам-заправщикам.

Министерство обороны решило резко увеличить количество воздушных танкеров в ВКС страны. Как сообщил в среду замминистра обороны Алексей Криворучко , к 2027 году решено поставить в войска 14 новейших топливозаправщиков Ил-78М-90А. «Возможно, эта цифра увеличится», — надеется замминистра.

Как известно, Ил-78М-90А, созданный на ульяновском самолётостроительном предприятии АО «Авиастар-СП» , в этом месяце должен впервые выйти на испытания. Этот новейший топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А.

Сейчас у ВКС есть заправщики Ил-78 ещё советского производства, созданные на Ташкентском авиаобъединении имени Чкалова. Как напоминает ТАСС , 21 самолёт такого типа числится на 6950-й гвардейской авиабазе в Дягилево (под Рязанью ). Дозаправка в воздухе позволяет значительно увеличивать радиус действия самолетов, а это критически важно для современной воздушной войны. Однако специалисты утверждают, что и количество самолетов-танкеров, и организация их работы абсолютно не отвечают реальным потребностям ВВС.

«Заказанного количества танкеров категорически недостаточно для нормального функционирования нашей авиации. В советское время танкеры, например, входили в штат каждого полка Ту-16. Однако еще в 1980-х годах эта система была изменена, танкеры сократили, а оставшиеся (машины на базе Ил-76) сейчас собраны в отдельный полк на авиабазе в Дягилево», — говорит газете ВЗГЛЯД генерал, близкий к руководству ВВС России и добавляет:

«Если мы занимаемся вопросом дозаправки в воздухе, то один полк танкеров для страны — это ничто, его Дальняя авиация никому не отдаст и будет задействовать только для своих нужд. На данный момент у нас есть значительное число самолетов — истребителей и бомбардировщиков, которые могут дозаправляться в воздухе, но мы не можем полностью реализовать эту возможность из-за нехватки танкеров», — говорит эксперт.

«Количество танкеров должно быть в разы больше, чем сейчас. И стоять они должны не в Рязани на Дягилево, а в каждой воздушной армии», — полагает собеседник.

Есть, правда, и иные точки зрения по этому поводу.

«Мне сложно сказать, хватит ли 14-ти самолётов на всю авиацию, но думаю, хватит. То, что заказывают — это уже просчитано. Это ж деньги», — сказал газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПВО, генерал-лейтенант Валерий Горбенко . Он прав — каждый танкер стоит огромных денег, речь идет о десятках и сотнях миллионов долларов.

Другие эксперты надеются, что 14 воздушных танкеров — это только начало.

«Эти 14 машин — только первый этап, — заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов . — Нужна оперативно-тактическая обкатка в войсках, чтобы средний летчик попробовал эту машину на себе. С учетом замечаний практического характера отдадут на доработку конструкторам и тогда уже можно изготовить уже очередную серию полностью, выпустить их достаточное количество, чтобы осуществлять дозаправку всех стратегических наших бомбардировщиков. Например, Ту-95МС и некоторых Ту-22М3, которые тоже будут переоборудованы для дозаправки в воздухе, и соответственно Ту-160», — добавил эксперт.

Источник газеты ВЗГЛЯД в оборонном ведомстве рассказал и о другой проблеме — из-за нехватки воздушных танкеров в остальных авиачастях не достает летчиков, имеющих допуски к приему топлива в воздухе. Ведь летчику нужно регулярно проводить тренировочные полеты, длительные перерывы недопустимы, иначе командование не имеет права допускать его впредь к таким операциям.

«Когда у меня танкеры были в полку, они постоянно заправляли, у них не было перерывов в полётах. А сейчас, когда полку бомбардировщиков или истребителей дают танкер раз или два раза в год и пока он прилетит — у лётчиков выйдут допустимые перерывы в полетах на данный вид летной подготовки. Лётчику надо подтверждать свои навыки, иначе это уже какая-то сезонная работа, а не подготовка пилотов. Поэтому то, когда нам сейчас показывают по телевизору дозаправку боевых самолётов в воздухе — это профанация и показуха», — возмущается источник.

Действительно, каждый квартал такие навыки надо освежать, говорит и Попов. «Есть так называемая сухая дозаправка, тренировочная. За полет можно сделать таких три-четыре стыковки», — сказал он. Он согласен, что сегодня в ВКС такая проблема есть. Ее пока пытаются решить с помощью тренировок на наземных тренажёрах. «Правда, полёт все равно нужен, — сказал Попов. — У нас даже так говорят: если на земле знаешь на отлично, то в воздухе ты хорошист».

Правда, есть и утешение. Ил-78М-90А технически более совершенен, значительную часть манипуляций в воздухе теперь выполняет автоматика. В результате от летчиков, которые заправляются в воздухе, требуется куда меньше мастерства, чем раньше.

По словам Попова, еще в конце 90-х в ВВС было два авиаполка топливозаправщиков, сейчас — поменьше. Но теперь ситуация начала меняться.

«Появились деньги, возможности, а главное появилось политическое решение нашего высшего руководства, появилось понимание важности подобных машин для решения вопросов стратегического паритета на мировой арене», — отмечает Попов.