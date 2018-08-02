Ещё
Опубликованы засекреченные документы о создании ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В историко-познавательном разделе на сайте военного ведомства впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященные зарождению ВДВ, первым страницам боевой летописи крылатой пехоты, их легендарному командующему Василию Филипповичу Маргелову, истории появления символа войск — голубого берета и нарукавного знака ВДВ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на сайте Минобороны опубликованы рассекреченные документы начального периода Великой Отечественной войны, рассказывающие о боевом применении частей и соединений Воздушно-десантных войск Красной Армии в боях с немецко-фашистскими войсками.
Кроме того, посетители раздела смогут ознакомиться с проектом положения о Главном управлении воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным генштабом народному комиссару обороны СССР за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.
Также на сайте размещен приказ министра обороны СССР №191 от 26 июля 1969 года, которым вводился в действие отличительный элемент военной формы одежды воинов-десантников — берет голубого цвета.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью590
Лукашенко впервые высказался об инсульте50
Борисову избил известный российский певец72
Захарова сделала неожиданное признание201
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ96
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение