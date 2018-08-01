Пентагон: новейшие ударные средства РФ не меняют систему ядерного сдерживания

ВАШИНГТОН, 1 августа. / ТАСС /. Новейшие российские ударные средства, вроде океанской многоцелевой системы «Посейдон», не меняют систему ядерного сдерживания и, соответственно, не дают Москве особых преимуществ. Это утверждал в среду на брифинге для журналистов глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен

"Когда вы говорите о сдерживании

Сдерживание проистекает из способности эффективным образом навязывать цену противнику или лишать его преимуществ. Для меня интересный момент заключается в том, что россияне способны добиваться этого и при своей текущей структуре [стратегических] сил, равно как и мы способны действовать аналогично в их отношении при своей текущей структуре [стратегических] сил. И данные новые средства совершенно не меняют это уравнение", — считает Хайтен.