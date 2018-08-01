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На Балтфлоте прошли учения мотострелков
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Мотострелки Балтфлота при поддержке авиации и «Градов» уничтожили «противника» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для корректировки артогня и ведения разведки активно применялись беспилотники.
На одном из полигонов в Калининградской области мотострелки армейского корпуса Балтфлота провели учения в постоянно меняющейся обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«В маневрах были задействованы до полутысячи военнослужащих, а также свыше 50 единиц различной военной и специальной техники, в том числе боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установкок «Акация», зенитных артиллерийских комплексов «Тунгуска», а также техники связи нового поколения», — сказано в сообщении.
Для корректировки артогня и ведения разведки активно применялись беспилотники.
В сообщании также сказано, что с воздуха действия подразделений прикрывали самолеты Су-24 и вертолеты Ми-24 морской авиации Балтийского флота.
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