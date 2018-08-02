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Военнослужащие Азербайджанской республики высоко оценили творчество Ансамбля песни и пляски Черноморского флота
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Военнослужащие Азербайджанской республики высоко оценили творчество Ансамбля песни и пляски Черноморского флота 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Более трехсот военнослужащих Азербайджанской республики, среди которых присутствовали военнослужащие срочной службы, курсанты и офицеры, высоко оценили творчество Российского коллектива.
Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертной программой перед военнослужащими Азербайджанской Республики.
В мероприятии, которое прошло на территории «Сальянской казармы» черноморцы представили свою часовую программу, в которую вошли песни о флоте, России, городе-герое — Севастополе, а также популярные мелодии Российской и мировой классики и эстрады.
Более трехсот военнослужащих Азербайджанской республики, среди которых присутствовали военнослужащие срочной службы, курсанты и офицеры, высоко оценили творчество Российского коллектива.
Ранее, творческий коллектив принял участие в торжественной церемонии открытия Международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018», который проходит в период с 31 июля по 10 августа на военной морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской республики.
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