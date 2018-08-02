Военнослужащие Азербайджанской республики высоко оценили творчество Ансамбля песни и пляски Черноморского флота

Более трехсот военнослужащих Азербайджанской республики , среди которых присутствовали военнослужащие срочной службы, курсанты и офицеры, высоко оценили творчество Российского коллектива.

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступил с концертной программой перед военнослужащими Азербайджанской Республики.

В мероприятии, которое прошло на территории «Сальянской казармы» черноморцы представили свою часовую программу, в которую вошли песни о флоте, России , городе-герое — Севастополе , а также популярные мелодии Российской и мировой классики и эстрады.

Более трехсот военнослужащих Азербайджанской республики, среди которых присутствовали военнослужащие срочной службы, курсанты и офицеры, высоко оценили творчество Российского коллектива.

Ранее, творческий коллектив принял участие в торжественной церемонии открытия Международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2018», который проходит в период с 31 июля по 10 августа на военной морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской республики.