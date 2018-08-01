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Ансамбль Черноморского флота «Песни и пляски» принял участие в церемонии открытия международного конкурса «Кубок моря-2018»
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Ансамбль Черноморского флота «Песни и пляски» принял участие в церемонии открытия международного конкурса «Кубок моря-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Черноморцы открыли программу песней-гимном города героя Севастополя «Легендарный Севастополь» и известной матросской пляской «Яблочко».
В рамках «Армейских международных игр-2018 на военной морской базе „Пута“ Азербайджанской республики прошла торжественная церемония открытия конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей „Кубок моря-2018“, в которой принял участие Ансамбль „Песни и пляски“ Черноморского флота.
Черноморцы открыли программу песней-гимном города героя Севастополя „Легендарный Севастополь“ и известной матросской пляской „Яблочко“. В ближайшие дни запланированы выступления в воинских частях Азербайджанской республики с концертной часовой программой, куда войдут песни о флоте, России, городе-герое — Севастополе, а также популярные мелодии Российской и мировой классики и эстрады.
Международный конкурс „Кубок моря-2018“ проходит в период с 31 июля по 10 августа. Всего в состязаниях принимают участие четыре команды: команду Российского Военно-Морского флота представляет малый артиллерийский корабль „Волгодонск“ Каспийской флотилии, ВМС Республики Казахстан — ракетный артиллерийский корабль „Мангыстау“, ВМС Республики Азербайджан — сторожевой корабль „G-124“, а команда ВМС Республики Иран выступает на ракетном катере „Пейкан“.
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