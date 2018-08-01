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На полигоне Дубровичи для конкурса «Авиадартс-2018» полностью обновили мишенную обстановку
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На полигоне Дубровичи для конкурса «Авиадартс-2018» полностью обновили мишенную обстановку 

ТК «Звезда» 1 августа 2018
Фото: ТК «Звезда»
На полигоне представлено более 60 мишеней, таких как, «мотопехотная рота на марше», «зенитная ракетная батарея на стартовой позиции» и другие.
На полигоне Дубровичи в Рязанской области полностью обновили мишенную обстановку для проведения Международного конкурса «Авиадартс-2018».
«После проведения всеармейского этапа большинство мишеней были либо уничтожены, либо повреждены. В настоящий момент мы полностью обновили мишенную обстановку. Мишени новые, их расположение тоже изменили, что позволит летчикам быть в равном положении» — начальник полигонной службы Воздушно-космических сил полковник Игорь Зацепин.
На полигоне представлено более 60 мишеней, таких как, «мотопехотная рота на марше», «зенитная ракетная батарея на стартовой позиции», «стоянка авиатехники», «колонна танков на марше», «объекты инфравтуктуры аэродрома противника», «пара истребителей на взлетной полосе» и многие другие.
«По периметру полигона работают камеры объективного контроля боевого применения, данные с которых выводятся на мониторы перед трибунами, что позволяет зрит
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