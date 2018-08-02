Российские военные начали учения в Абхазии

В Абхазии начались масштабные учения российских военнослужащих

Российские военные приступили к проведению масштабных тактических учений с боевой стрельбой в Абхазии . Об этом информирует штаб Южного военного округа (ЮВО).

«В учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники», — приводит сообщение Интерфакс.

В рамках учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями в ходе обороны.

Также будут проведены боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, миномётов «Сани», гранатомётов и другого вооружения.