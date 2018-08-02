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Российские военные начали учения в Абхазии
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В Абхазии начались масштабные учения российских военнослужащих 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские военные приступили к проведению масштабных тактических учений с боевой стрельбой в Абхазии. Об этом информирует штаб Южного военного округа (ЮВО).
«В учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники», — приводит сообщение Интерфакс.
В рамках учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями в ходе обороны.
Также будут проведены боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, миномётов «Сани», гранатомётов и другого вооружения.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что пограничники Крыма приняли участие в контртеррористических учениях.
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