Российские военные начали учения в Абхазии

Российские военные приступили к проведению масштабных тактических учений с боевой стрельбой в Абхазии. Об этом информирует штаб Южного военного округа (ЮВО).
«В учениях задействованы около 2,5 тыс. военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники», — приводит сообщение Интерфакс.
В рамках учений основное внимание будет уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими подразделениями в ходе обороны.
Также будут проведены боевые стрельбы из танков Т-72Б3, вооружения боевых машин БТР-82А, миномётов «Сани», гранатомётов и другого вооружения.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что пограничники Крыма приняли участие в контртеррористических учениях.