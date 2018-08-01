Командующий ЮВО поздравил специалистов тыла с профессиональным праздником

Отличившиеся военнослужащие были награждены ценными подарками, медалями и грамотами. Завершилось мероприятие концертной программой Ансамбля песни и пляски военного округа.

В Доме офицеров Южного военного округа (ЮВО) под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова прошло торжественное собрание, посвященное 318-й годовщине со дня образования Тыла Вооруженных Сил.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-лейтенант Анатолий Лбов, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил РФ , труженики тыла, а также офицеры и гражданский персонал управления материально-технического обеспечения ЮВО.

Командующий ЮВО подвел предварительные итоги работы подразделений материально-технического обеспечения в этом году. Так, железнодорожным транспортом перевезено около 300 воинских эшелонов и 395 транспортов. В составе воинских команд организована перевозка более 34 тыс. человек. Воздушными судами перевезено более 10 тысяч военнослужащих специалистов и молодого пополнения. Автомобильным транспортом соединений материально-технического обеспечения перевезено более 160 тыс. тонн различных грузов. Выполнено более 30 тыс. машинорейсов, при этом общий пробег автомобильного транспорта подвоза военного округа составил более 20 млн км. Судами вспомогательного флота организована подача кораблям в море более 1,3 млн тонн различных грузов.

Железнодорожные войска выполнили задачи по ремонту подъездных железнодорожных путей ветвевладельцев Министерства обороны Российской Федерации на 12 объектах и провели более 14 км ремонта путей, заменено 15 комплектов стрелочных переводов, Объекты сданы в эксплуатацию в установленные сроки с надлежащим качеством.

Осуществлен ветеринарно-санитарный надзор за организациями, оказывающими услуги по питанию личного состава по системе аутсорсинга;

Завершая свое выступление командующий ЮВО поздравил с профессиональным праздником ветеранов и личный состав подразделений материально-технического обеспечения. Отличившиеся военнослужащие были награждены ценными подарками, медалями и грамотами.

Завершилось мероприятие концертной программой Ансамбля песни и пляски военного округа.