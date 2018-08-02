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Вертолет VRT500 прошел первый этап аэродинамических испытаний
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Вертолет VRT500 прошел первый этап аэродинамических испытаний 

Ростех 2 августа 2018
Фото: Ростех
На базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) завершился первый этап аэродинамических испытаний легкого многоцелевого вертолета VRT500. Летательный аппарат ‒ новая разработка конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех.
Модель нового вертолета в масштабе 1:4 прошла испытания в вертикальной штопорной аэродинамической трубе института. В ходе экспериментов были определены величины лобового сопротивления модели корпуса и наиболее важных его частей: фюзеляжа, мотогондолы, колонки несущего винта и хвостового оперения.
Специалистами ЦАГИ также определены аэродинамические характеристики модели корпуса вертолета в широком диапазоне углов атаки и скольжения, в том числе характеристики продольной и боковой статической устойчивости корпуса VRT500. Кроме того, изучены спектры обтекания модели корпуса и измерены углы скоса потока в области стабилизатора. Все полученные результаты подтвердили расчетные показатели летательного аппарата, уточнили в ЦАГИ.
Фото: ЦАГИ
VRT500 ‒ легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Впервые машина была представлена публике во время Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018. Это первый вертолет холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 тонн.
Вертолет VRT500 обладает самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается современным комплексом интерактивной авионики.
Машина способна развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки. VRT500 создается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом в сегменте с взлетной массой до двух тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время.
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