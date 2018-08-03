Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили первый летный этап соревнований

Для подсчета набранных экипажами очков будут проанализированы данные объективного контроля, установленные на воздушных судах, видеоматериалы с БЛА и средств видеофиксации на полигоне.

Китая, Беларуси и Экипажи России Казахстана завершили первый летный этап соревнований на «Авиадартсе-2018».

В течении дня летчики выполняли три зачетных элемента: воздушная визуальная разведка, навигация и техника пилотирования.

Впервые в конкурсной программе были задействованы самолеты Як-130 ВВС Республики Беларусь, вертолеты Ми-171 ВВС Республики Казахстан, а также истребители J-10 ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Для подсчета набранных экипажами очков в ближайшее время будут проанализированны данные объективного контроля, установленные на воздушных судах, видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов и средств видеофиксации, установленных по периметру полигона.

Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.

Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.

Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации.

Справка по номинациям:

Истребительная авиация: Су-35С, Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (РК), J-10 (КНР);

Бомбардировочная авиация: Су-34, Су-24М (РФ), JH-7A (КНР);

Штурмовая авиация: Су-25СМ (РФ), Су-25, Як-130 (РБ);

Дальняя авиация: Ту-22М3 (РФ), H-6K (КНР);

Военно-транспортная авиация: Ил-76 (РФ), Ил-76, Y-9 (КНР);

Армейская авиации на боевых вертолетах: Ка-52, Ми-35М (РФ), Ми-24 (РБ), Ми-35М (РК);

Армейская авиации на транспортно-боевых вертолетах: Ми-8 (РФ), Ми-8 (РБ), Ми-171 (РК).