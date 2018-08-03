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Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили первый летный этап соревнований
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Участники конкурса «Авиадартс-2018» завершили первый летный этап соревнований 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Для подсчета набранных экипажами очков будут проанализированы данные объективного контроля, установленные на воздушных судах, видеоматериалы с БЛА и средств видеофиксации на полигоне.
Экипажи России, Китая, Беларуси и Казахстана завершили первый летный этап соревнований на «Авиадартсе-2018».
В течении дня летчики выполняли три зачетных элемента: воздушная визуальная разведка, навигация и техника пилотирования.
Впервые в конкурсной программе были задействованы самолеты Як-130 ВВС Республики Беларусь, вертолеты Ми-171 ВВС Республики Казахстан, а также истребители J-10 ВВС Народно-освободительной армии Китая.
Для подсчета набранных экипажами очков в ближайшее время будут проанализированны данные объективного контроля, установленные на воздушных судах, видеоматериалы с беспилотных летательных аппаратов и средств видеофиксации, установленных по периметру полигона.
Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.
Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.
Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации.
Справка по номинациям:
Истребительная авиация: Су-35С, Су-30СМ (РФ), Су-30СМ (РК), J-10 (КНР);
Бомбардировочная авиация: Су-34, Су-24М (РФ), JH-7A (КНР);
Штурмовая авиация: Су-25СМ (РФ), Су-25, Як-130 (РБ);
Дальняя авиация: Ту-22М3 (РФ), H-6K (КНР);
Военно-транспортная авиация: Ил-76 (РФ), Ил-76, Y-9 (КНР);
Армейская авиации на боевых вертолетах: Ка-52, Ми-35М (РФ), Ми-24 (РБ), Ми-35М (РК);
Армейская авиации на транспортно-боевых вертолетах: Ми-8 (РФ), Ми-8 (РБ), Ми-171 (РК).
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