Сегодня на конкурсе «Авиадартс-2018» стартовала летная программа

Китая, Белоруссии и В соответствии с ней авиационным экипажам из России Казахстана предстоит выполнить три элемента: техника пилотирования, аэронавигация, воздушная визуальная разведка.

2 августа на Международном конкурсе «Авиадартс-2018» начнется летная прорамма соревнований.

Авиационным экипажам из России, Китая, Беларуси и Казахстана предстоит выполнить три элемента летной программы: техника пилотирования, аэронавигация, воздушная визуальная разведка.

За каждый из элементов будут начисляться баллы.

В ходе летной программы будут оцениваться качество выполнения фигур пилотажа в воздухе и действия в составе пары, точное прохождение по времени через контрольные точки, а также визуальное обнаружение трех разведывательных предметов на местности площадью более 50 квадратных километров за фиксированное время.

В состав судейских бригад на каждый из этапов конкурса входят представители всех четырех стран, участвующих в соревнованиях.

Для контроля выполнения полетных заданий помимо судей задействованы беспилотные летательные аппараты, средства видеофиксации, установленные на полигоне, а также средства объективного контроля воздушных судов.

Международный конкурс «Авиадартс-2018» проходит на аэродроме Дягилево и полигоне Дубровичи в Рязанской области и продлится до 11 августа.

Впервые на соревнования военных летчиков прибыли более 30 экипажей иностранных государств. Также впервые в конкурсе будут задействованы экипажи дальней и военно-транспортной авиации ВВС Народно-освободительной армии Китая на самолетах Н-6 и Y-9 соответственно.

Всего в соревнованиях участвуют более 60 экипажей от четырех команд Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Зачет будет проводиться по 7 номинациям в истребительной, бомбардировочной, штурмовой, дальней, военно-транспортной авиации, а также армейской авиации на боевых и транспортной боевых вертолетах.