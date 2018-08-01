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На конкурсе «Авиадартс-2018» состоялась жеребьевка мишеней
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На конкурсе «Авиадартс-2018» состоялась жеребьевка мишеней 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
У каждого из участников соревнований будет один вылет для обнаружения цели, повторным заходом летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения на зачет.
На аэродроме Дягилево под Рязанью состоялась жеребьевка мишеней для экипажей, участвующих в Международном конкурсе «Авиадартс-2018».
Экипажи истребительной, штурмовой и армейской авиации «слепым жребием» выбрали цели для ракетного и стрелкового вооружения, летчикам дальней и бомбардировочной авиации достались цели для бомбометания, а экипажам военно-транспортной авиации — координаты для десантирования грузов.
У каждого из участников соревнований будет один вылет для обнаружения цели, повторным заходом летчикам предстоит выполнить боевое применение авиационных средств поражения на зачет.
Полеты на боевое применение запланированы на 3 августа.
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