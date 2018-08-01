Военные понтонеры России и Китая приступили к тренировкам перед началом финала соревнований «Открытая вода-2018»

В ходе тренировок они совершили сборку 60-тонного ротного парома и осуществили переброску бронетехники через реку Ока.

Команды Вооруженных Сил РФ и Народно-освободительной армии Китая проводят комплексные тренировки перед финалом международного этапа конкурса «Открытая вода-2018»

В ходе тренировок военные понтонеры совершили сборку 60-тонного ротного парома и осуществили переброску бронетехники через реку Ока. Специально для обеспечения тренировок были задействованы личный состав и техника танковых и мотострелковых подразделения ЗВО. Военные инженеры перебрасывали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки и автомобильную технику. В тренировках также были задействованы самолеты вертолеты истребительной и штурмовой авиации Западного военного округа

Программа международных состязаний в этом году представляет собой эстафету и предусматривает семь индивидуальных этапов, которые соответствуют боевому предназначению инженерных подразделений. Общая протяженность эстафеты соревнований составит 1800 м.