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Военные понтонеры России и Китая приступили к тренировкам перед началом финала соревнований «Открытая вода-2018»
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Военные понтонеры России и Китая приступили к тренировкам перед началом финала соревнований «Открытая вода-2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировок они совершили сборку 60-тонного ротного парома и осуществили переброску бронетехники через реку Ока.
Команды Вооруженных Сил РФ и Народно-освободительной армии Китая проводят комплексные тренировки перед финалом международного этапа конкурса «Открытая вода-2018»
В ходе тренировок военные понтонеры совершили сборку 60-тонного ротного парома и осуществили переброску бронетехники через реку Ока. Специально для обеспечения тренировок были задействованы личный состав и техника танковых и мотострелковых подразделения ЗВО. Военные инженеры перебрасывали танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки и автомобильную технику. В тренировках также были задействованы самолеты вертолеты истребительной и штурмовой авиации Западного военного округа
Программа международных состязаний в этом году представляет собой эстафету и предусматривает семь индивидуальных этапов, которые соответствуют боевому предназначению инженерных подразделений. Общая протяженность эстафеты соревнований составит 1800 м.
Международные соревнования инженерных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, которые представляют военнослужащие 45-й отдельной инженерной бригады ЗВО и военнослужащих 83-й инженерно-химической бригады сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая «Открытая вода-2018» начались с 31 июля и будут проходить до 3 августа на реке Ока вблизи города Мурома Владимирской области.
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