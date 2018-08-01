Ещё
Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии 

ТАСС 1 час назад
СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило «серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии» и заявило о намерении «интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с РФ». Сообщение об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа", — говорится в сообщении.
В МИД Абхазии также подчеркнули, что «политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией».
Совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 начались на военной базе Вазиани. По данным грузинского минобороны, в маневрах примут участие более 3000 военнослужащих из Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов.
ТАСС: последние новости
Индонезия ожидает поставку первого Су-35 к октябрю Специалисты "МРСК Юга" установили более 100 опор линий электропередачи в Дагестане Астрахань, Севастополь и Новороссийск проводят день ВМФ праздничным салютом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая страна признала Крым российским290
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России218
Вскрылись шокирующие данные о муже Ани Лорак9
В застенках ДНР нашлись сотни россиян268
Лепс ударил Аллу Михееву398
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:58
Новая страна признала Крым российским
Политика В мире
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение