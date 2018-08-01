Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии 

СУХУМ, 1 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выразило «серьезную озабоченность в связи с началом очередных широкомасштабных военных учений стран НАТО в Грузии» и заявило о намерении «интенсифицировать военно-технологическое сотрудничество с РФ». Сообщение об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа", — говорится в сообщении.
В МИД Абхазии также подчеркнули, что «политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией».
Совместные учения стран-членов и партнеров НАТО Noble Partner 2018 начались на военной базе Вазиани. По данным грузинского минобороны, в маневрах примут участие более 3000 военнослужащих из Грузии, Азербайджана, Армении, Великобритании, Германии, Литвы, Норвегии, Польши, США, Турции, Украины, Франции и Эстонии. Сценарий этих плановых учений предусматривает проведение командно-штабных и полевых занятий, боевые стрельбы, взаимодействие маневренных и боевых элементов.