Абхазия намерена активнее сотрудничать с Россией на фоне учений НАТО в Грузии

"Подобные полноформатные военные акции проводятся при прямой поддержке и финансировании США и других стран Запада, которые своими действиями сознательно поощряют процесс дальнейшей милитаризации Грузии. Глубоко убеждены в том, что перманентное наращивание военно-технического потенциала Грузии напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия и подрывает основы мира и стабильности во всем регионе Южного Кавказа", — говорится в сообщении.

В МИД Абхазии также подчеркнули, что «политика стран западной коалиции, направленная на оказание всеобъемлющей военной помощи Грузии, способна спровоцировать очередной виток напряженности в регионе и наносит серьезный ущерб работе существующего международного формата, направленного на урегулирование конфликтов с Грузией».