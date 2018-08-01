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Запад испугался российского «убийцы подлодок»
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Запад испугался российского «убийцы подлодок» 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Зарубежные эксперты заподозрили Россию в разработке атомной подлодки с компактными торпедами, которая должна уничтожать вражеские субмарины, сообщает Popular Mechanics.
Как считают эксперты, проект под названием «Цефаллопод» обойдется в восемь миллиардов рублей, а сама идея создания «убийцы субмарин» зародилась еще в 2015 году. Кроме того, эксперты считают, что аппарат может оказаться лучше американских аналогов. Причем, в несколько раз.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как британская подлодка не смогла ударить по Сирии, испугавшись российских кораблей. Атомная субмарина так и не вышла на боевое положение, чтобы выпустить ракеты в сторону арабской республики.
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