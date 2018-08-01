Запад испугался российского «убийцы подлодок»

Зарубежные эксперты заподозрили Россию в разработке атомной подлодки с компактными торпедами, которая должна уничтожать вражеские субмарины, сообщает Popular Mechanics.

Как считают эксперты, проект под названием «Цефаллопод» обойдется в восемь миллиардов рублей, а сама идея создания «убийцы субмарин» зародилась еще в 2015 году. Кроме того, эксперты считают, что аппарат может оказаться лучше американских аналогов. Причем, в несколько раз.