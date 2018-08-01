Ещё
Зенитно-ракетный полк Черноморского флота принимает участие в учении в зоне интенсивных полётов авиации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитно-ракетный полк Черноморского флота принимает участие в учении в зоне интенсивных полётов авиации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчеты зенитных комплексов «Оса» отрабатывают обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.
Зенитно-ракетный полк армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполняет учебные задачи в районе аэродрома Кача. Расчеты зенитных комплексов «Оса» отрабатывают обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.
Зенитчики выполнили электронные пуски для обеспечения прикрытия аэродрома от средств воздушного нападения противника. Кроме них, к учению привлекаются самолёты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.
ТК «Звезда»: последние новости
В Минобороны рассказали, сколько раз в день кормят в армии На СФ приступили к третьему этапу комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля Соревнования «Открытая вода-2018» начались с речного парада военных понтонеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России166
Новая страна признала Крым российским71
В застенках ДНР нашлись сотни россиян245
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение