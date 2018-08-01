Зенитно-ракетный полк Черноморского флота принимает участие в учении в зоне интенсивных полётов авиации

Расчеты зенитных комплексов «Оса» отрабатывают обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.

Зенитно-ракетный полк армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполняет учебные задачи в районе аэродрома Кача. Расчеты зенитных комплексов «Оса» отрабатывают обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей в зоне интенсивных полётов авиации.

Зенитчики выполнили электронные пуски для обеспечения прикрытия аэродрома от средств воздушного нападения противника. Кроме них, к учению привлекаются самолёты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота.