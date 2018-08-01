Инженерный полк Черноморского флота выполняет задачи полевого выхода

Личный состав отработает минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий, элементы водолазной подготовки, организацию водообеспечения в полевых условиях.

Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота, осуществив развертывание полевого лагеря в районе полигона Опук, приступили к выполнению задач очередного этапа летнего периода обучения.

В ходе полевого выхода личный состав отработает обязательные элементы боевой подготовки, свойственные различным подразделениям полка, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров (ПТС), цикл задач водолазной подготовки, организацию водообеспечения сил в полевых условиях, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.

Полевой выход полка продлится до середины сентября.