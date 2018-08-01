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Инженерный полк Черноморского флота выполняет задачи полевого выхода
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Инженерный полк Черноморского флота выполняет задачи полевого выхода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Личный состав отработает минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий, элементы водолазной подготовки, организацию водообеспечения в полевых условиях.
Подразделения морского инженерного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота, осуществив развертывание полевого лагеря в районе полигона Опук, приступили к выполнению задач очередного этапа летнего периода обучения.
В ходе полевого выхода личный состав отработает обязательные элементы боевой подготовки, свойственные различным подразделениям полка, в том числе минирование, разминирование побережья и постановку заграждений в ходе противодесантных действий с использованием плавающих транспортеров (ПТС), цикл задач водолазной подготовки, организацию водообеспечения сил в полевых условиях, а также охрану и оборону лагеря в условиях действия диверсионных групп условного противника.
Полевой выход полка продлится до середины сентября.
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