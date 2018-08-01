В Волгоградской области дан старт конкурсу АрМИ-2018 «Инженерная формула»

Для участников и гостей международных соревнований с концертными программами выступили сводный военный оркестр МРУЦ, художественные коллективы Волгоградского и Волжского военных гарнизонов.

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Волжский Волгоградской области состоялось торжественное открытие международного конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр — 2018.

Пакистана, Китая и Участников соревнований напутствовали руководители сборных России, Белоруссии Сербии , а также начальник межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск полковник Валерий Авдеенков.

Для участников и гостей конкурса с концертными программами выступили сводный военный оркестр МРУЦ, художественные коллективы Волгоградского и Волжского военных гарнизонов.

Всего в конкурсе принимает участие свыше 100 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.