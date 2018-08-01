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В Волгоградской области дан старт конкурсу АрМИ-2018 «Инженерная формула»
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В Волгоградской области дан старт конкурсу АрМИ-2018 «Инженерная формула» 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участников и гостей международных соревнований с концертными программами выступили сводный военный оркестр МРУЦ, художественные коллективы Волгоградского и Волжского военных гарнизонов.
В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Волжский Волгоградской области состоялось торжественное открытие международного конкурса «Инженерная формула» в рамках Армейских международных игр — 2018.
Участников соревнований напутствовали руководители сборных России, Белоруссии, Пакистана, Китая и Сербии, а также начальник межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) инженерных войск полковник Валерий Авдеенков.
Для участников и гостей конкурса с концертными программами выступили сводный военный оркестр МРУЦ, художественные коллективы Волгоградского и Волжского военных гарнизонов.
Всего в конкурсе принимает участие свыше 100 военных инженеров, задействовано около 30 единиц специальной техники.
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