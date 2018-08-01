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К морским сражениям War Thunder присоединился Советский союз
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К морским сражениям War Thunder присоединился Советский союз 

Игромания.ру 55 минут назад
Фото: Игромания.ру
Флот США и Германии уже давно вступил в фазу закрытого бета-тестирования War Thunder. С начала тестов в июне участники уже потопили более трёх миллионов кораблей противника и сбили более полумиллиона вражеских самолетов. А теперь к сражениям присоединяется Советский союз.
Командирам уже доступны 23 детально воссозданных корабля. Два первых ранга занимают быстрые и маневренные торпедные, артиллерийские и противолодочные катера. Старшие ранги достались сторожевым кораблям, эсминцам и лёгким крейсерам. Топовым кораблём советского флота назначен лёгкий крейсер «Красный Кавказ». Во время войны он показал, что способен продолжать сражение даже под плотным огнем вражеской артиллерии и авиации. В игре он придется по вкусу поклонникам тяжелого бронирования и крупнокалиберного вооружения.
Полк эскадренных миноносцев пополнился премиумным эсминцем «Стройный», который участвовал в защите Ленинграда. От прочих представителей класса 7У его отличает дополнительное 76-мм орудие на корме. Оснащение «Стройного» позволяет ему поддерживать союзников огнём и прикрывать их от атак с воздуха.
Со временем советский флот будет расширяться, а об отдельных кораблях Gaijin Entertainment расскажет в дневниках разработчика. Узнать о нём подробнее можно на официальном сайте. А чтобы присоединиться к тестированию, надо отправить заявку на участие или купить один из стартовых пакетов с премиумными эскадренными миноносцами.
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