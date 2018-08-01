Кадры масштабных учений подразделений МТО на Тоцком полигоне

Мобильный пункт был развернут в поле за считанные минуты.

Колонна армейских грузовиков везет снаряды для самоходных артиллерийских установок, а мобильные цистерны способны обеспечить горючим одновременно десятки единиц бронетехники.

Под прикрытием вертолетов подразделения доставили топливо и боеприпасы.

Согласно легенде учений, тыловики должны были обеспечить миротворческую бригаду всем необходимым для выполнения боевой миссии.

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