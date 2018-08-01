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Кадры масштабных учений подразделений МТО на Тоцком полигоне
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Кадры масштабных учений подразделений МТО на Тоцком полигоне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения материально-технического обеспечения отметили профессиональный праздник учениями на Тоцком полигоне.
Согласно легенде учений, тыловики должны были обеспечить миротворческую бригаду всем необходимым для выполнения боевой миссии.
Под прикрытием вертолетов подразделения доставили топливо и боеприпасы.
Колонна армейских грузовиков везет снаряды для самоходных артиллерийских установок, а мобильные цистерны способны обеспечить горючим одновременно десятки единиц бронетехники.
Мобильный пункт был развернут в поле за считанные минуты.
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