Кадры масштабных учений подразделений МТО на Тоцком полигоне 

Подразделения материально-технического обеспечения отметили профессиональный праздник учениями на Тоцком полигоне.
Согласно легенде учений, тыловики должны были обеспечить миротворческую бригаду всем необходимым для выполнения боевой миссии.
Под прикрытием вертолетов подразделения доставили топливо и боеприпасы.
Колонна армейских грузовиков везет снаряды для самоходных артиллерийских установок, а мобильные цистерны способны обеспечить горючим одновременно десятки единиц бронетехники.
Мобильный пункт был развернут в поле за считанные минуты.