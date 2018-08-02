День тыла военнослужащие подразделений МТО Центрального военного округа встретили на полигоне

Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады.

Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады. Оперативно развернув район массовой заправки горючим, военнослужащие МТО обеспечили топливом боевые машины пехоты БМП-2М, «Уралы» и КАМАЗы».

1 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу Вооруженных сил России.