День тыла военнослужащие подразделений МТО Центрального военного округа встретили на полигоне 

Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады.
Оренбургская область. День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа встретили на Тоцком полигоне.
Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады. Оперативно развернув район массовой заправки горючим, военнослужащие МТО обеспечили топливом боевые машины пехоты БМП-2М, «Уралы» и КАМАЗы».
1 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу Вооруженных сил России.