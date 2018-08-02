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День тыла военнослужащие подразделений МТО Центрального военного округа встретили на полигоне
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День тыла военнослужащие подразделений МТО Центрального военного округа встретили на полигоне 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады.
Оренбургская область. День тыла Вооруженных Сил Российской Федерации военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Центрального военного округа встретили на Тоцком полигоне.
Под прикрытием вертолетов Ми-8 тыловики доставили боеприпасы и топливо для штатной техники миротворческой бригады. Оперативно развернув район массовой заправки горючим, военнослужащие МТО обеспечили топливом боевые машины пехоты БМП-2М, «Уралы» и КАМАЗы».
1 августа в Вооруженных силах РФ ежегодно отмечается День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу Вооруженных сил России.
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