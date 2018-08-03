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Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к слаживанию подразделений для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил
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Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к слаживанию подразделений для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание будет уделено действиям для сохранения спокойствия среди местного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к этапу слаживания подразделений для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).
В рамках подготовки мотострелковых подразделений для действий в составе РВК МС военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработают такие вопросы, как пресечение проникновения незаконных вооруженных формирований в Зону безопасности, провоз через миротворческие посты оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также взаимодействие между миротворческими постами при обострении ситуации в Зоне безопасности. Особое внимание будет уделено действиям российских военнослужащих для сохранения спокойствия среди местного населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Все практические занятия пройдут на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ на специально оборудованном учебном месте полностью имитирующий миротворческий пост. Помимо практических занятий, специальная подготовка военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента миротворческих сил, включается в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.
Итогом подготовки российских военнослужащих станет полевой выход, после которого в октябре текущего года личный состав заступит в Зону безопасности.
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