В ходе дивизионных учений на Урале развернут автономный полевой лагерь

Автономный полевой лагерь АПЛ-500 развернули военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения уральского танкового соединения в ходе тактического дивизионного учения.

Автономный полевой лагерь позволяет размещать до 500 человек личного состава. Каждая палатка каркасного типа рассчитана на проживание 16 военнослужащих в любых климатических условиях. Комфортную температуру внутри палаток в летнее время обеспечивают кондиционеры. Лагерь оснащен всем необходимым для длительного автономного проживания: кухней, прачечной, душевыми кабинами, туалетами, дизель-генераторными установками. Кроме того, в оборудование лагеря входят осветительные мачты и резиновые дорожки.

Кроме того, военнослужащими подразделений МТО развернут полевой парк, который включает в себя контрольно-технический пункт, пункт чистки и мойки, а также заправочный пункт. В ходе учений отработаны вопросы одновременной заправки более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

Также экипажи ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ провели специальные тренировки по эвакуации поврежденной и трофейной техники с поля боя в район восстановления.

Ранее сообщалось, что 7 тысяч военнослужащих танковой дивизии на Урале подняты по тревоге в рамках учений. В практических действиях на Чебаркульском полигоне задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, а также фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми-8 МТВ-5 и Ми-24. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.

Учения в Челябинской области проходят под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерала-лейтенанта Юрия Петрова. Они продлятся до 4 августа.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.