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Мотострелки при поддержке бомбардировщиков Су-24 разгромили условного противника на Урале
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Мотострелки при поддержке бомбардировщиков Су-24 разгромили условного противника на Урале 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа при поддержке авиации разгромили условного противника на дивизионных тактических учениях, которые проходят в Челябинской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе военного округа.
"По замыслу учений, первым уничтожение групп условного противника отработал мотострелковый полк при поддержке авиации. Военнослужащие обнаружили «бандгруппу» и перешли к маневренной обороне… Против воздушных сил «противника» были применены переносные зенитные комплексы «Игла», — сказали в пресс-службе.
В военном округе добавили, что на дальних подступах условного неприятеля остановили удары авиации. «Были задействованы два фронтовых бомбардировщика Су-24, четыре вертолета Ми-8 МТВ-5 и два ударных Ми-24, в общей сложности к розыгрышу привлекались около трех тысяч военнослужащих», — уточнили ТАСС в ЦВО.
Ранее сообщалось, что семь тысяч военнослужащих танковой дивизии на Урале подняты по тревоге в рамках учений. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.
Учения в Челябинской области проходят под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Юрия Петрова, они продлятся до 4 августа.
Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
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