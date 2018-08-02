Более 7 тысяч военнослужащих танковой дивизии подняты по тревоге на Урале

Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.

Более 7 тыс. военнослужащих уральской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках дивизионных тактических учений с боевой стрельбой в Челябинской области. Такие масштабные маневры проводятся впервые с момента формирования соединения в 2016 году.

По замыслу учений, танковый полк должен разгромить условного противника, который пытается захватить командный пункт.

Маневры проходят под руководством заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерала-лейтенанта Юрия Петрова. В учении задействовано более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники — танки Т-72Б3, бронетранспортеры, переносные зенитные комплексы «Игла», а также фронтовые бомбардировщики Су-24, вертолеты Ми8 МТВ5 и Ми-24. Учения продлятся до 4 августа.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в составе Центрального военного округа в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.